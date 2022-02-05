شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر والدة نجلاء بدر فى مسلسل "بابلو" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة سوسن بدر فى بطولة مسلسل "بابلو" للنجم حسن الرداد والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تجسد خلال أحداث العمل شخصية أم نجلاء بدر وابنتين أخريين، وتعيش فى حارة شعبية، وتمر بالعديد من المواقف مع بناتها وكذلك أهل المنطقة التي تعيش فيها وذلك فى اطار اجتماعى.

مسلسل "بابلو" تأليف حسان دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى وبطولة حسن الرداد، نجلاء بدر، أروى جودة، سوسن بدر، مصطفى فهمى، صلاح عبد الله، سلوى عثمان، رشوان توفيق، وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة، ومقرر البدء في تصوير أول المشاهد غداً السبت للحاق بالعرض في شهر رمضان المقبل.

وتعيش سوسن بدر حالة من النشاط الفني على مستوى الدراما إذ يعرض لها حالياً على الفضائيات مسلسلين الأول هو الجزء الثالث من "أبو العروسة" مع سيد رجب على قناة DMC وهو تأليف وإخراج هانى كمال، والثانى هو "نقل عام" مع محمود حميدة على قناة ON وهو تأليف وليد خيرى وإخراج عادل أديب، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

كما تشارك سوسن بدر في مسلسل "البحث عن علا" من 6 حلقات مع النجمة هند صبرى، والذى انطلق عرضه على منصة نتفليكس هذا الأسبوع، والعمل يضم أحمد فؤاد سليم، وهانى عادل ، وندى موسى، وعدد ضيوف الشرف منهم خالد النبوى ويسرا وشيرين رضا ودينا وفتحى عبد العزيز، والعمل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال وإخراج هادى الباجورى.

وقدمت سوسن بدر فى رمضان الماضى مسلسلين هما "بين السما والأرض" من 15 حلقة، وبطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، نورهان، ندا موسى، أحمد بدير، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، و"بنت السلطان" مع روجينا وباسم سمرة وتأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.