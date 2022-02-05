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نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلادها بالرقص (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفلت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بعيد ميلادها قبل حلوله بعدة أيام، حيث أنها من مواليد 7 فبراير 1984.

ونشرت نادين، مقطع فيديو من الاحتفال عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي ترقص، وعلّقت: "شكرًا على مفاجأة عيد الميلاد الجميلة هذه بعد أسبوع طويل مرهق".

نادين نسيب نجيم هي ملكة جمال لبنان عام 2004، عقب ذلك بدأت العمل في مجال تقديم البرامج عبر تلفزيون المستقبل، تم انتقلت لمجال التمثيل وحصلت على الأدوار الأولى في عدة أفلام مثل فيلم "غزل البنات"، وفي مسلسلات، منها: "أجيال، لو، عشق النساء" وغيرها.

وآخر أعمال نادين نجيم مسلسل "صالون زهرة" والذي عُرض في أغسطس الماضي عبر منصة "شاهد"، من ﺇﺧﺮاﺝ جو بوعيد، وتأﻟﻴﻒ نادين جابر، وشاركها البطولة النجوم: معتصم النهار، طوني عيسى، فادي أبي سمرا، جنيد زين الدين، ونهلة عقل داوود وغيرهم.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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