صور جديدة لـ دينا الشربيني من بروفات "أحفاد ريا وسكينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل الفنانة دينا الشربيني التحضير لمسرحيتها "أحفاد ريا وسكينة" من خلال البروفات، إذ من المقرر افتتاح العرض في موسم الرياض 9 فبراير الجاري.

وتجري دينا، على قدم وساق عدد من البروڤات النهائية المتعلقة بالمسرحية في مصر وذلك قبل سفرها إلى الرياض استعدادًا للعرض.

ويشارك دينا الشربيني، في المسرحية كل من ياسمين رئيس، بيومي فؤاد، أوس أوس، بدرية طلبة، والعمل المسرحي من إخراج سامح بسيوني، وتندرج أحداث المسرحية داخل قالب اجتماعي كوميدي.

جدير بالذكر أن الشربيني، تواصل تصوير مشاهدها بمسلسلها الرمضاني الذي يجمعها بالفنان محمد رمضان، والمؤلف محمد فريد، والمخرج محمد ياسين.

و يُعرض للنجمة دينا الشربيني، داخل دور العرض السينمائي فيلم "حامل اللقب" ويشاركها البطولة الفنان هشام ماجد، إخراج هشام فتحي.