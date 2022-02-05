شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة كريمة بدير تحول قصة عنترة بن شداد لرقص مسرحى حديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كعادتها دائما فى تحويل التراث والقصص المصرية والعربية إلى عروض مسرحية تنتمى للرقص المسرحى الحديث تقدم المخرجة كريمة بدير عرضا جديدا من تراثنا العربى وهو عنترة عن قصة حب عبلة وعنترة بن شداد على مسرح الجمهورية أيام 13 و14 و15 فبراير الساعة الثامنة مساء، كما ستعرض على مسرح سيد درويش بالإسكندرية أيام 22 و23 فبراير.

المخرجة كريمة بدير قدمت من قبل مسرحيات عن "ريا وسكينة" عن حوادث مقتل السيدات بالإسكندرية، "ايزيس" عن الأسطورة الفرعونية ايزيس واوزوريس، "بهية" مأخوذة عن "ياسين وبهية" للشاعر الكبير الراحل نجيب سرور ، كما قدمت قصة "شجرة الدر" في عمل مسرحي تناول قصتها وتوليها حكم مصر.

يذكر أن الفنانة كريمة بدير كانت عضوة بفرقة الرقص المسرحى الحديث التى أنشأها وليد عونى وكانت مساعدته الأولى ثم بعد ذلك تولت قيادة فرقة "فرسان الشرق" للتراث والرقص المعاصر وقدمت من خلالها عدة عروض كما أخرجت مسرحية "دعاء الكروان" للكاتب الكبير طه حسين كعرض مسرحى راقص من إنتاج مسرح الغد.