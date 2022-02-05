شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى ميلاد الفنان فاروق الفيشاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن، اليوم، مع ذكرى ميلاد الراحل فاروق الفيشاوى، الذى ولد فى مثل هذا اليوم الـ5 من فبراير، ورحل عن عالمنا فى شهر يوليو من عام 2019، وسط حالة كبيرة من الحزن على افتقاد نجم كبير طالما اقترن اسمه بأدوار بارزة بسجلات الفن ما بين السينما والدراما بالإضافة إلى خشبة المسرح.

ولد فاروق الفيشاوى بإحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية فى يوم 5 فبراير عام 1952، لأسرة ميسورة الحال لديها خمسة أولاد (ثلاثة أبناء وابنتين)، كان فاروق أصغرهم، وقد توفى والده عندما كان فى الحادية عشرة من عمره فتولى شقيقه الأكبر رشاد رعايته وتربيته، حصل على البكالوريوس فى الطب العام وقبلها على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس.

لفت إليه الأنظار خلال مشاركته فى مسلسل أبنائى الأعزاء شُكرًا مع الفنان عبد المنعم مدبولى، وبرز في مسلسل ليلة القبض على فاطمة، ثم بدأت نجوميته في بداية الثمانينيات بعد ظهوره في فيلم المشبوه مع عادل إمام.

ومن أهم أعماله فى التليفزيون: حافة الهاوية، مخلوق اسمه المرأة، حضرات السادة الكدابين، قابيل وقابيل، رجال في المصيدة، أولاد آدم، غوايش، علي الزيبق، عصفور في القفص، أبناء العطش.

شارك في أكثر من مائة وثلاثين عملًا دراميًا بين السينما والتلفزيون، من بينها: القاتلة، الطوفان، الرصيف، لا تسألنى من أنا، سرى للغاية، مطاردة فى الممنوع، غدا سأنتقم، حنفى الأبهة، فتاة من إسرائيل، الفضيحة، ديك البرابر، نساء خلف القضبان، قهوة المواردى، والمرأة الحديدية.