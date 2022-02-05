شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ماجد المصرى.. إعتذار محمود حجازى عن مسلسل "بابلو" لـ حسن الرداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر الفنان محمود حجازى عن المشاركة في بطولة مسلسل "بابلو"، من بطولة حسن الرداد، حيث كان مرشحا لتجسيد دور ابن الفنان مصطفى فهمي، ولكنه أعتذر بسبب الأجر مع المنتج ممدوح شاهين، ولم يكن حجازى هو الأول الذى أعتذر عن المسلسل فسبقه النجم ماجد المصرى.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من أروى جودة ونجلاء بدر ورشوان توفيق وصلاح عبد الله ومحمد جمعة وسلوى عثمان وآخرون، والعمل للكاتب حسان دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

ويعرض للفنان محمود حجازى حاليا مسلسل "أبو العروسة 3"، من بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقى ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج هانى كمال.