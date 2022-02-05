شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج مسلسل "اللعبة 3" ينتهى من مونتاج أول 5 حلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج معتز التونى من مونتج ومكساج أول 5 حلقات من مسلسل "اللعبة"، الموسم الثالث، تزامناً مع تصوير المشاهد الأخيرة، حيث لا يتبقى لهم سوى أيام قليلة للانتهاء منه بشكل كامل ويستكمل مونتاج باقى الحلقات ليكون العمل جاهزاً للعرض، ومن المقرر أن يعرض العمل خارج السباق الرمضانى المقبل.

وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، حينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.