طرح البوستر الرسمي لمسلسل "اللعبة 3".. تعرف على موعد عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طرحت شركة "screen2000" البوستر الرسمي للجزء الثالث من مسلسل "اللعبة"، للنجمين هشام ماجد وشيكو، استعدادا لعرضه على منصة "شاهد".

ونشرت الشركة، البوستر الرسمي لـ"اللعبة 3" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، حاملا صور النجوم: شيكو، هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، ومحمد ثروت.

موعد عرض اللعبة 3 على شاهد

البوستر جاء مصحوبا بتعليق: "البوستر الرسمي لمسلسل اللعبة الجزء الثالث اللعب مع الكبار.. ٢٠ فبراير على shahid.vod.. إنتاج Masha Entertainment (ليليان سالم).. إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني".

بوستر مسلسل اللعبة 3

وكانت منصة "شاهد" العارضة للمسلسل، كشفت عن بوستر لمسلسل "اللعبة 3"، يحمل صورة النجمين هشام ماجد وشيكو.

وحصدت قناة "MBC مصر"، مؤخرا، جائزة أفضل مسلسل كوميدي عن مسلسل "اللعبة 2"، في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.

مسلسل "اللعبة" من بطولة النجوم: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، أتوكا، وبيومي فؤاد وغيرهم، وإخراج معتز التوني.