فيفي عبده: "أنا أول واحدة لبست البنطلون الاسترتش في مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة فيفي عبده، إنها تحب الحياة حتى لو كانت مدمرة نفسيا، موضحة: "بحب الحياة والضحك مع الناس حتى لو أنا بتدمر من جوايا، بحب الناس أوي".

أضافت عبده، خلال حوارها ببرنامج SPOT LIGHT عبر قناة "صدى البلد"، "أنا طول عمري بصرف وبكلف، ومش بحب حاجة في حياتي قد اللبس، أكتر حاجة بصرف فلوسي عليها هي اللبس".

تابعت: "أنا أول واحدة لبست البنطلون الاسترتش في مصر، أنا لبسته من زمان جدا في فيلم اسمه (الستات 1992) مع محمود ياسين الله يرحمه، وكان وقتها حاجة جديدة جدا، وبعد ما لبسته خلاص بقى موضة".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر"، 2019، بطولة كل من: حورية فرغلي، حازم سمير، سامح الصريطي، سناء شافع، ميار الغيطي، تأليف محمد الغيطي، إخراج عبدالعزيز حشاد.