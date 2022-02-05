أيتن عامر: "أوافق على تجسيد دور راقصة.. والفنان بيعمل كل الأدوار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أكدت الفنانة أيتن عامر، موافقتها على تجسيد دور راقصة في أي أعمال فنية مقبلة، بشرط أن يكون التناول مختلف عن الأدوار السابقة.

أضافت عامر، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة "القاهرة والناس": "لو اتعرض عليّا دور راقصة هوافق، وعملت دور راقصة في فيلم (شارع الهرم) وكان انطلاقتي للسينما، ولقيت الناس بتشغله في الأحياء العربية في إيطاليا".

تابعت أن الفنان عليه أن يؤدي كل الأدوار ولا يمكن أن يحبس الفنان نفسه في دور معين، مستكملة: "الممثل بيعمل كل الأدوار، والدور عامل زي البيجامة، والممثل مينفعش يلبس بيجامة واسعة".

ونفت عامر، وجود خلافات بينها وبين نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، قائلة: "معنديش خلاف مع أشرف زكي، وهو كان بيدرس لوفاء أختي في المعهد، ولما دخلت هو حس بالتبعية أني بنته، وكان بيعدي عليّا، وكان بيبقى فرحان بالشغل اللي بعمله، ولا أعتبر أني ممثلة عنده في النقابة فقط، في روابط أسرية وعلاقة قوية بيني وبينه".

جدير بالذكر أن أيتن عامر احترفت مؤخرًا مجال الغناء، وطرحت أول أغنية لها "بناقص" على طريقة الفيديو كليب من إخراج بتول عرفة.