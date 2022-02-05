أيتن عامر: الأولاد أهم من الشغل والنجومية.. ولو شغلي أثر على أسرتي هقعد في البيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أكدت الفنانة أيتن عامر، أن الاستقرار الأسري وبيتها أهم شيء في الدنيا بالنسبة لها، موضحة أن البيت أفضل لها من العمل حال تقصيرها في حياتها الأسرية.

أضافت عامر، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة "القاهرة والناس": "" الاستقرار والبيت والولاد أهم حاجة في الدنيا، ولو أهملت وبيتي تأثر بسبب الشغل لازم أقعد في البيت، والبيت والأولاد أهم من الشغل، ومش مهم النجومية".

تابعت أن منزلها حال تأثره بسبب عملها، فإن النظام الذي تعمل به من المؤكد خاطئ، مضيفة: "لو شغلي كان له تأثير على أسرتي وبيتي، ييقى بشتغل بسيستم غلط، والصح إني أقعد في البيت".

وحول أعمالها مع الفنان محمد رجب، قالت: "أنا وشي مش وحش على محمد رجب، ولما عملنا (سالم أبو أخته) كسر الدنيا، والمكسب بيبقى نسبة وتناسب مع ميزانية الفيلم، وفيلم (بيكيا) نجح نجاح لم أتخيله حتى هذه اللحظة، وكل يوم بتلقى رسائل إشادة على دوري في الفيلم، ومحمد رجب من أكثر الممثلين اللي بحب أشتغل معاهم وفي كيمياء بينا خطيرة".

جدير بالذكر أن أيتن عامر احترفت مؤخرًا مجال الغناء، وطرحت أول أغنية لها "بناقص" على طريقة الفيديو كليب من إخراج بتول عرفة.