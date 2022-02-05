ياسمين صبري أنيقة وليلى زاهر كاجوال.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها داخل سيارتها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

أسماء أبو اليزيد

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ليلى أحمد زاهر

ظهرت الممثلة الشابة ليلى أحمد زاهر، بإطلالة كاجوال، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل الأسود لهذا اليوم".

هند عبدالحليم

نشرت الفنانة هند عبدالحليم، أحدث إطلالة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أخيرًا يومًا في الشمس".

نوال الزغبي

الفنانة نوال الزغبي، ظهرت أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "استمر في البحث.. هذا هو سر الحياة".

ريهام أيمن

كشفت الفنانة ريهام أيمن، عن إطلالة جديدة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "النوع المفضل من الإطلالة مع ظلالي الجديدة".

رولا سعد

حرصت الفنانة رولا سعد، على استعراض أناقتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هناك أشياء جميلة في حياتنا لم نلتفت لها.. أشياء صغيرة جدا، تسعدنا، تلهمنا.. أنظر حولك ستراها".

ستيفاني صليبا

ظهرت الفنانة ستيفاني صليبا، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الأبيض هو لوني المفضل خاصةً بالشتاء".

مي القاضي

الفنانة مي القاضي، كشفت عن صورة لها من آخر جلسة تصوير، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

سارة نخلة

ظهرت الفنانة سارة نخلة، بإطلالة حمراء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الأحمر".