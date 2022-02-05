باسم سمرة يعتذر عن عدم لباقته في صياغة البوست الداعم للفنان محمد صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

اعتذر الفنان باسم سمرة، عن عدم لباقته في منشور دعمه للفنان محمد صبحي، مؤكدا أن ذلك كان نابعا من حبه وغيرته على الفن العربي.

وكتب سمرة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "كل الحب والتضامن للفنان النجم محمد صبحي، ولكل فنان مصري ولكل فنان في الوطن العربي، كما أدعم نقابة المهن التمثيلية ممثلة في النقيب الدكتور أشرف زكي".

أضاف: "معذرة عن عدم اللباقة في صياغة البوست الداعم للفنان القدير محمد صبحي، وهذا نابع من حبي وغيرتي على الفن العربي، وكل الحب لجمهوري في الوطن العربي والمملكة العربية السعودية شعباً وحكومةً".

ويعرض للفنان باسم سمرة حاليا في دور العرض السينمائي، فيلم "لعبة شيطان"، والذي تدور أحداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس، متمثلا في تطبيق إلكتروني خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم.

الفيلم بطولة النجوم: باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، مي القاضي، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، ومنة بدر تيسير وغيرهم، تأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت.