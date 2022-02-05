ماذا قالت علا رامي عن مشهد "القُبلة" مع عادل إمام في فيلم "حنفي الأبهة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تحدثت الفنانة علا رامي، عن مشهد "القُبلة" الذي جمعها بالنجم عادل إمام في فيلم "حنفي الأبهة" عام 1990.

وقالت رامي، خلال حوارها ببرنامج "كلام الناس" عبر قناة "MBC مصر": "المشهد بقى تريند، وابني ربنا يخلهولي دافع عني، ده تمثيل والحقيقة مش كده خالص".

تابعت: "الناس تنشر الصورة وتقول علا رامي مش كده وبتاع، ده تمثيل، وكله من السوشيال ميديا، الكلام عني كويس ومعناه إني موجودة والناس حاسة بوجودي كممثلة".

أضافت: "عمر ابني شال بوست الدفاع عني لأن في لجان بتطلع تهاجم وتقطع في الناس من غير ما يشوفوا ولا يفهموا إيه الحدوتة".

وكان الفنان الشاب عمر خورشيد، علّق قبل عدة أشهر على مشهد قُبلة والدته الفنانة علا رامي مع الزعيم عادل إمام ضمن أحداث فيلم "حنفي الأبهة"، وكتب عبر "فيسبوك": "هو الناس بتتعامل معايا ليه أن صورة زي دي ممكن تذلني أو تكسرني.. شكرا يا والدتي يا حبيبتي إنك ربتيني وكبرتيني وخلتيني الإنسان اللي أنا عليه دلوقتي، ومفيش أي حاجة عملتها أو هتعمليها في حياتك ممكن تضايقني أو تكسرني، بحبك أوي وربنا يحفظك ليّا ويحفظك لجمهورك اللي بيحبك وتقديملهم فن أفضل وأعظم دايما".

يذكر أن آخر أعمال علا رامي مسلسل "حكايات بنات ج5" عام 2020، مع النجوم: ميرنا نور الدين، هند عبدالحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، محمد يسري، ومي حسين وغيرهم.