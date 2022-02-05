شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى مطالبًا بتعديل قانون النقابة لزيادة مواردها: معاش العضو 600 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن قانون النقابة يحتاج إلى تعديل لتوفير موارد الدخل، مؤكدا انه لا يوجد رقيب على مكاتب الكاستنج، معقبا: "أصعب حاجة لما ألقى زملاء مش لاقيين فلوس يتعالجوا ونسبة البطالة مرتفعة.. والمعاش 600 جنيه بعد 30 سنة عمل فى مجال الفن، وأسعى إلى تعظيم الموارد للنقابة".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى أحمد الطاهرى عبر برنامجه كلام فى السياسة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن النقابة تعظم مواردها من الأعضاء، ورسم القيد حتى الآن بجنيه، وتم عمل 10 بنود للضبطية القضائية، مشيرا إلى أنه لديهم عدد هائل من الخريجين لا يجدون فرص عمل مناسبة، لافتا إلى أن مشكلة العرض والطلب في الساحة الفنية مشكلة أزلية، مؤكدا أن دور النقابة ليس التشغيل، ولكن دورها الدفاع عن المهنة وإتاحة فرص العمل في إطار الضوابط المعروفة.

وشدد الدكتور أشرف زكى على أن دور النقابات ليس التشغيل ولكن الدفاع عن المهن ذاتها، مضيفا: كنا ننتج حوالي 70 مسلسلا في السنوات السابقة في موسم رمضان حاليًا لا نتجاوز سوى الـ15 مسلسل.

خصص برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، في حلقة اليوم، للحديث عن دور شركات الإنتاج في دعم المواهب الشابة، وكيف أثرت جائحة فيروس كورونا على صناعة السينما؟.