شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق لبرنامج "أحلى كلام": تربطنى علاقة أسرية بعائلة علاء ولى الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد رزق أننى لم أتضايق في بداية مشوارى وتشبيهى بالفنان الراحل علاء ولى الدين خاصة أننى كنت أحبه على المستوى الشخصى والفنى وكان نجم جيله وتربطنى علاقة أسرية بأخواته مشيرا انه اول من تحدث معى وباركلى على فيلم "مافيا" .

وأضاف خلال لقائه مع الفنان أحمد فهمى في برنامج أحلى كلام الذى يذاع على قناة الحياة، كنت زمان اتضايق من النقد وأشعر باكتئاب ولكن الآن تغير الأمر وممكن أتقبله .

وقال الفنان أحمد رزق إنه أول مرة قابل فيها الفنان أحمد السعدنى كانت فى مسلسل "سر الأرض" وبعدها فى مسرحية سكر هانم.

وأضاف خلال حلوله ضيف مع الفنان أحمد فهمى فى برنامج أحلى كلام الذى يذاع على قناة الحياة، أنه يعتبر دوره فى مسلسل "الرجل الآخر" مع الراحل الفنان نور الشريف والمخرج مجدى أبو عميرة بدايته الحقيقية ونقطة تحول فى مشواره الفنى، خاصة أنه قدم شخصية مميزة ومركبة وكان تحدى بالنسبة له.

وأشار إلى أن والده كان مخرج مسرحى فى الإسكندرية وهو الذى شجعه على دخوله مجال التمثيل، واستفاد منه الكثير.

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد رزق مسلسل "60 دقيقة"، ويضم 9 حلقات، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدى، وتجسد بطلة العمل دور فتاة تدعى ياسمين، وتدور أحداث المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة، وتتوالى الأحداث في حقيبتين مختلفتين، وتقدم ياسمين رئيس من خلاله أولى بطولاتها فى عالم الدراما التليفزيوينة، ويشارك فى بطولة العمل كل من سوسن بدر، شيرين رضا، صبرى فواز، ثراء جبيل، محمود نصر، السعودية فاطمة النبوى، وتدورأحداث العمل فى قالب من الإثارة والتشويق.