شكرا لقرائتكم خبر عن شادى شامل يشارك "مالوما" في دويتو أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون المطرب شادي شامل مع النجم الكولومبي العالمي "مالوما" في أغنية جديدة تجمعهما والمقرر تصويرها على طريقة الفيديوهات كليب، والذي من المقرر تصويره في الولايات المتحدة الأمريكية ودبي بعد ان تم تأجيله لفترة بسبب وفاة والد شادى.

على جانب آخر، كشف شادي شامل في تصريحات سابقة، ان دويتو الأغنية مع المطرب العالمي مالوما من لحنه، وأنه على وشك إطلاق أغنية اخرى من اللون الرومانسي تم الانتهاء من تصويرها لطرحها خلال الأيام القادمة.

وأضاف شامل أن اختيار توقيت طرح أغنية "لما كنت صغير" بناء على اقتراح وتوصيه من والده الإعلامي والكاتب الصحفي شامل شهاب قبل وفاته وان الراحل أبدى اهتمامه بالعمل قبيل رحيله المفاجئ والذي تأثر به كثيرا واصفا رحيل الآب بمثابة " كسر للظهر والسند".

وكان الفنان المصري شادي شامل قد أطلق مؤخرا كليب أغنية " تايلة" التي تعد أولى أغانيه العالمية بمشاركة الفريق الاسباني الشهير "جيبسي كينجز" وطره على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي تعتبر أيضا أولى تجارب الفريق بعمل يحتوي على اللهجة العربية إلى جانب لغتهم الأصلية.

"تايلة" هو اسم بنت واستغرق تصوير الأغنية 3 أيام ما بين فرنسا ودبى وتم التسجيل في باريس والكليب من إخراج عمر ومازن الجبلي.