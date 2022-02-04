أحمد السعدنى: كنت طالب شقى فى المدرسة.. وكان نفسى أكون صحفى

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد السعدنى خلال حلوله ضيفًا في برنامج "أحلى كلام" الذى يقدمه الفنان أحمد فهمى، ويذاع على قناة الحياة، أنه كان طالب شقى في المدرسة لدرجه أنهم علو سور المدرسة بسببه، مضيفًا أنه تعلم على يد أساتذة كبار منهم المخرج جلال الشرقاوى، وسعد أردش، وسناء شافع، وسميرة محسن الذى دعمته كثيرًا ووقفت بجانبه.

وأشار إلى أنه كان معجبًا بشخصية أحمد رزق أثناء تعاونهم في "سر الأرض" وكان يتميز بدم خفيف، متابعًا: كان نفسى أكون صحفى من صغري، حيث اشتغلت في أكثر من جريدة، وكنت طالب متفوق في الثانوية العامة، وحصلت على مجموع حوالى 89%.

ويستكمل الفنان أحمد السعدنى تصوير مشاهده بمسلسل "منورة بأهلها" فى ديكور مستشفى على الطريق الصحراوى، حيث صور عدد من مشاهد الأكشن والمطاردات على مدار الأيام الماضية فى شوارع القاهرة.

مسلسل "منورة بأهلها" مكون من عدة حكايات، وتحمل القصة الأولى اسم "قصاقيص صور"، وهى من بطولة ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، ناهد السباعى وغيرهم نخبة من النجوم، والمسلسل من تأليف محمد أمين راضى.

وتدور أحداث المسلسل عام 2008 فى 10 حلقات للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وهو تأليف محمد أمين راضى، وبطولة ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، وأحمد السعدنى وعباس أبو الحسن وناهد السباعى، وعدد آخر من الفنانين ويسجل العمل ثانى تجارب يسرى نصر الله في دراما المنصات بعدما قدم حلقة في مسلسل "نمرة 2".