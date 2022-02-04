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هانى رمزى: "غبى منه فيه 2" بدون حسن حسنى وطلعت زكريا مهمة صعبة

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القاهرة - سامية سيد - استضاف الجزء الثانى من برنامج سهرانين، المذاع على قناة on، والذى يقدمه الفنان أمير كرارة، النجم هانى رمزي، والنجمة نادين اللذين جمعهما فيلم "صعيدى رايح جاى"، والمطربة صابرين النجيلى .

وخلال الحلقة قال أمير كرارة إن أكثر الأفلام التى يحبها لهانى رمزى "غبى منه فيه" وأن ابنه سليم يستخدم إفيهات الفيلم فى فيديوهات على تطبيق "تيك توك" .

من جانبه قال هانى رمزى: "نفسى أقدم الجزء الثانى بس مستنى سيناريو كويس، اكن المهمة صعبة بعد رحيل حسن حسنى وطلعت زكريا".

وعن تحضيره للشخصية أوضح هانى رمزى: "الشخصية خدتها من "سايس"، كان بتحصل حوادث بسببه كل يوم".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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