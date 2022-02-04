شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: "غبى منه فيه 2" بدون حسن حسنى وطلعت زكريا مهمة صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف الجزء الثانى من برنامج سهرانين، المذاع على قناة on، والذى يقدمه الفنان أمير كرارة، النجم هانى رمزي، والنجمة نادين اللذين جمعهما فيلم "صعيدى رايح جاى"، والمطربة صابرين النجيلى .

وخلال الحلقة قال أمير كرارة إن أكثر الأفلام التى يحبها لهانى رمزى "غبى منه فيه" وأن ابنه سليم يستخدم إفيهات الفيلم فى فيديوهات على تطبيق "تيك توك" .

من جانبه قال هانى رمزى: "نفسى أقدم الجزء الثانى بس مستنى سيناريو كويس، اكن المهمة صعبة بعد رحيل حسن حسنى وطلعت زكريا".

وعن تحضيره للشخصية أوضح هانى رمزى: "الشخصية خدتها من "سايس"، كان بتحصل حوادث بسببه كل يوم".