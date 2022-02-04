نجوم الفن في عزاء والدة محمد جمعة (50 صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- محمود عبد الناصر:

أقيم مساء اليوم الجمعة، عزاء والدة الفنان محمد جمعة، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وحرص على حضور عزاء والدة محمد جمعة، العديد من نجوم الفن، وبينهم: نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، منير مكرم، حمادة هلال، محمد أبو داوود، فتوح أحمد، محمد لطفي، إيهاب فهمي، مصطفى خاطر، أحمد عز، طارق لطفي، هشام عبد الخالق، تامر فرج، أحمد أمين، أحمد صيام، صبري فواز، وأحمد فتحي وغيرهم.

وأعلن الفنان محمد جمعة، يوم الاثنين 31 يناير 2021، وفاة والدته، قائلا عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ماتت من كنت أُرحم بها، أمي في ذمة الله، أسألكم الدعاء".

وقام عدد من نجوم الفن بالدعاء لوالدة "جمعة" عبر التعليقات، أبرزهم: فادي خفاجة، مصطفى درويش، حسام داغر، دياب، تامر فراج، مي سليم، ريم مصطفى، مجدي صبحي، وغيرهم.

الفنان محمد جمعة يُعرض له حاليا في السينمات فيلم "قمر 14"، مع خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، خالد أنور، شيرين رضا، أمينة خليل، أحمد مالك، بيومي فؤاد، محمد علاء، ليلى عز العرب، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أٔحمد بدير، محمد مهران، وأحمد حاتم وغيرهم.