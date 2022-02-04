أيتن عامر تدعو للطفل ريان: "يا رب سهل له أمره ورده إلى أمه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تضامنت الفنانة أيتن عامر، مع الطفل المغربي "ريان"، الذي سقط في بئر يبلغ عمقه 32 مترا، ومازالت محاولات إنقاذه جارية.

ونشرت عامر، صورة لعملية إنقاذ الطفل ريان عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلّقت: "يا رب سهل له أمره ورده إلى أمه وقر عينها به يا أرحم الراحمين.. هانت ادعوله كتير من فضلكوا.. انقذوا ريان".

وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية، أن عملية الحفر الأفقي عقب الانتهاء من عملية الحفر العمودي للحفرة الموازية للثقب المائي، الذي سقط فيه الطفل ريان، تتواصل بمدشر إغران بجماعة تمروت بإقليم شفشاون المغربي، موضحة أن فريق الإنقاذ دخل إلى الفجوة الأفقية التي يرتقب أن تؤدي إلى الموقع الذي علق فيه الطفل.

وأفادت وسائل إعلام مغربية، بأن فرق الإنقاذ تبدأ عملية الحفر اليدوي من أجل الوصول إلى الطفل ‎ريان‎، وتم تداول مقاطع فيديو لعملية الحفر اليدوي لإنقاذه.

وتتواصل عمليات الحفر في محاولة لإنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر يبلغ عمقه 32 مترا.