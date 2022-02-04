هند صبري: "عايزة أتجوز" عرضني لانتقادات ونتوقع بعض المقاومة لـ"البحث عن علا" (حوار)

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- منى الموجي:

بعد مرور 12 عامًا تعود علا عبدالصبور للحياة بثوب جديد، لا تبحث هذه المرة عن عريس، ولكن تأخذنا معها لنرى كيف تغيرت بعدما حققت حلمها بالزواج والإنجاب، ما الذي مرت به؟، ماذا كسبت في رحلتها وهل خسرت شيئا؟. الجمهور تعرف على علا في مسلسل "عايزة أتجوز" بأغسطس 2010، ومن شدة ارتباطه بها فكرت بطلة العمل الفنانة هند صبري في تقديم جزء ثان، لكن أمور كثيرة حالت دون تنفيذ الأمر، حتى جاءتها فرصة أن تدخل مع الشخصية عالما جديدا، تقدمه على منصة الترفيه العالمية "نتفليكس".

"الخليج 365" كان له الحوار التالي مع الفنانة هند صبري، كشفت خلاله كواليس التحضير لـ"البحث عن علا"، وعملها كمنتج منفذ له، ومتى سيُطرح فيلمها "كيرة والجن" وما هو جديدها، إلى الحوار..

كيف بدأت فكرة إعادة علا عبدالصبور للحياة في مسلسل جديد؟

منذ فترة، كنت أفكر في تقديم جزء ثان من مسلسل "عايزة أتجوز"، نظرا لارتباط الجمهور بالعمل وبشخصياته، لكن نتيجة لانشغالي بمشاريع أخرى وعدم تحمس الآخرين للفكرة ابتعدنا عن التنفيذ، حتى لا نقدم نفس التيمة التي لن يظهر فيها جديد، حتى تلقيت عرضا من منصة "نتفليكس" للتعاون، عاودتني الفكرة مرة أخرى، ولكن هذه المرة بتقديم علا عبدالصبور في عالم جديد مختلف، وهذا ما يجعلني أؤكد أن "البحث عن علا" ليس جزءا ثانيا من "عايزة أتجوز"، وقررنا أن تبدأ الحكاية بعد مرور سنوات، لنعكس التغير الذي لحق بالمجتمع وكيف كان له تأثير على علا، وتحدثت إلى المؤلفة غادة عبدالعال فالشخصية مملوكة فكريا لها، وكما أقول عنها دائما أعتبرها هي أم علا، وعرضت الفكرة على "نتفليكس" وتحمسوا لها جدا.

"عايزة أتجوز" كان أيضا تجربة مختلفة وقت عرضه لأول مرة وسبق ارتباط الناس به وجود انتقادات.. هل تتذكرينها؟

طبعا، طوال شهر رمضان لم تكف الانتقادات، ووصفوا العمل بالـover، وقالوا عن علا "مسرسعة" وهذا حقيقي، واعتبروا العمل غير واقعي، الآن يقولوا أين الطبقة المتوسطة التي كانت تمثلها أسرة علا، الجمهور يحتاج وقتا ليأخذ على العالم الجديد.

غير الشكل والطبقة الاجتماعية التي باتت تنتمي لها بحكم الزواج بشخص مستواه المادي أعلى.. ما الاختلاف الذي طرأ على علا في عالمها الجديد؟

علا كانت في "عايزة أتجوز" دكتورة صيدلانية، والدها ينفق عليها، لا تجيد فعل شيء في البيت، والدتها تقوم بكل شيء عنها وعن شقيقها، همها الوحيد أن تتزوج وتنجب، ما حدث في عالم علا الجديد يحدث في عالم كل امرأة بعد الزواج والإنجاب تسأل نفسها من تكون، تشعر أنها مرهقة، وهو ما فرض علينا ألا تكون "البنت الشعنونة"، كما أن الأمر له علاقة بالمرحلة العمرية، لكن بعض ملامح علا في "عايزة أتجوز" سترونها في "البحث عن علا"، أحيانا تكون مجنونة، وعندما تنظر للكاميرا وتحدثها.

هل شعرتِ بالقلق من أن علا الجديدة قد تصدم الجمهور بسبب اختلافها؟

شغلني التفكير في ذلك، فعندما نحب شخص نرفض أن يتغير، ونتخيل أنه سيظل كما هو، رغم أننا تغيرنا، ونتوقع وجود بعض المقاومة للفكرة ولغياب الصالون المذهب، وشكل البيت والشخصيات التي كانت موجودة في "عايزة أتجوز"، ولا أنكر أنني كنت أتمنى وجود شخصيات أكثر في عالم علا الجديد، لكنه لم يكن يحتمل أكثر مما يظهر في الحلقات الستة، واعترف أنه اختيار مُقلق، لكننا نتحمل مسؤوليته أنا ليس باعتباري علا فقط ولكن لأنني المنتج المنفذ للعمل، والمخرج هادي الباجوري والمؤلفتين غادة عبدالعال ومها الوزير.

ارتباط الناس بشخصية علا جعلني أفكر أن ألعب بها في منطقة جديدة، والدراما لا تعاني من القيود، ليس هناك قواعد ولا قوانين في الدراما تلزمنا بضرورة تقديم جزء ثاني في حالة قررنا إحياء شخصية من شخصيات العمل.

وكيف كانت طبيعة مهام هند صبري كمنتجة منفذة لأول مرة؟

الأمر مختلف في عالم نتفليكس، يتعلق بالكتابة وأنك مسؤولا فنيا عن المشروع وجودته، وليس له علاقة بالأموال نهائيا، وعندما عرضوا عليّ التعاون كانوا يفكرون فيّ كممثلة، لكن أنا من طلبت تولي مهمة الإنتاج التنفيذي وكان من الممكن أن يرفضوا خاصة وأن ليس لدي خبرة سابقة بالإنتاج، إلا أنهم وافقوا ووثقوا فيّ ومنحوني كل ما يساعد على تمكيني من أداء مهام المنتج التنفيذي.

وكيف كانت تجربة الجمع بين التمثيل والإنتاج في عمل واحد؟

كان متعبا جدا ومرهقا نفسيا وجسديا وعصبيا جدا. الكل كان يعرف هند الممثلة، ومسألة وجودي كمنتج منفذ جديدة، خاصة وأن الناس لم يعتادوا على فكرة أن الممثلة يكون عندها مسؤولية داخل البلاتوه، فكنت أحتاج أن أقول الكلام مرتين وبصوت أعلى، وهو ما يجعلني أشكر المخرج هادي الباجوري، خاصة وأنني كنت أشعر بالقلق والخوف من أن ينتابه القلق من التجربة، لكن كنت حريصة على ألا أتسبب في أي حساسية بيننا، في النهاية هو مخرج وأنا ممثلة لابد أن أسمع كلامه، والحمد لله لم يحدث بيننا خلاف، وخرجنا من العمل "سمن على عسل".

لماذا لم يتم تقديم "البحث عن علا" في 30 حلقة واكتفيتم بست حلقات فقط؟

كنت أتمنى أن يكون العمل أكثر من 6 حلقات، لكن الفورمات الخاصة بالأعمال العربية على منصة نتفليكس 6 حلقات فقط.

وماذا عن احتمالية وجود موسم ثان من "البحث عن علا"؟

إذا حقق نجاحًا وأحبه الجمهور، أتمنى أن يكون هناك موسم ثان.

متى سيتم طرح فيلم "كيرة والجن"؟

يتبقى يومين تصوير، والطرح سيكون في موسم العيد الكبير.

وماذا عن جديدك بعيدا عن "كيرة والجن" وهل ستشاركين في دراما رمضان 2022؟

قريبا أبدأ تصوير فيلم "فضل ونعمة" تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام، مع أستاذ ماجد الكدواني، لكن لن أشارك في السباق الرمضاني لهذا العام.