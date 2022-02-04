محمد هنيدي: الطفل ريان لسه مخرجش.. إن شاء الله يخرج سالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حرص الفنان محمد هنيدي، على أن ينفي لمتابعيه عبر موقع "تويتر"، ما تردد حول نجاح عملية إنقاذ الطفل المغربي "ريان".

وكتب هنيدي: "الطفل ريان لسه مخرجش.. في فيديوهات مزيفة قديمة من العراق والجزائر منتشرة بس مش للطفل ريان.. المحاولات لسه مستمرة وإن شاء الله يخرج سالم".

وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية، أن عملية الحفر الأفقي عقب الانتهاء من عملية الحفر العمودي للحفرة الموازية للثقب المائي، الذي سقط فيه الطفل ريان، تتواصل بمدشر إغران بجماعة تمروت بإقليم شفشاون المغربي، موضحة أن فريق الإنقاذ دخل إلى الفجوة الأفقية التي يرتقب أن تؤدي إلى الموقع الذي علق فيه الطفل.

وأفادت وسائل إعلام مغربية، بأن فرق الإنقاذ تبدأ عملية الحفر اليدوي من أجل الوصول إلى الطفل ‎ريان‎، وتم تداول مقاطع فيديو لعملية الحفر اليدوي لإنقاذه.

وتتواصل عمليات الحفر في محاولة لإنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر يبلغ عمقه 32 مترا.