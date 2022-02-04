علا رامي: بيعت دهبي عشان أعيش.. ولا أخشى غدر الزمن (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة علا رامي، إنها لا تخشى غدر الزمن، كاشفة عن معاناتها ماليًا بالفترة الأخيرة.

أضافت رامي، خلال حوارها ببرنامج "كلام الناس" عبر قناة "MBC مصر": "الصحة والستر وراحة البال والرضا حاجات مهمة جدا، مرّ عليّا وقت صعب، وكان عندي شوية ذهب بعتهم مؤخرا، قولت خلاص مش عايزة ألبس حاجة، وفي نفس الوقت كان عندي التزامات، فقررت أبيع الذهب وأحط الفلوس وديعة في البنك، والفلوس اللي بتيجي من الوديعة بعيش منهم".

تابعت: "كنت متوقعة الزنقة المالية، وده بيحصل لكل الناس، وكان لازم أبيع حاجة عشان أعيش مستورة، والحمد لله إن ده حصل متأخر شوية، ماكلمتش مخرج أو منتج، ده رزق من عند ربنا وهيجي هيجي، ولو طلبت فأنا بطلب شغل مش صدقة ولا إحسان، أنا مبعرفش أبقى حاجة غير أني ممثلة، وقبل التمثيل كنت راقصة باليه".

يذكر أن آخر أعمال علا رامي مسلسل "حكايات بنات ج5" عام 2020، مع النجوم: ميرنا نور الدين، هند عبدالحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، محمد يسري، ومي حسين وغيرهم.