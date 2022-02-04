"كنت هموت".. بسمة تروي تفاصيل تعرضها لواقعتي تحرش (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت الفنانة بسمة، أنها تعرضت لواقعتي تحرش في أحد التجمعات، منذ نحو 10 - 12 عاما.

أضافت بسمة، خلال حوارها مع سهير جودة ومفيدة شيحة، ببرنامج "الستات" عبر فضائية "النهار": "مبحبش أتكلم في تفاصيل الحوادث دي لأنها بتوجع.. وربنا ستر.. مبلغتش لأن ده حصل من ناس معرفهاش".

تابعت: "أول مرة في ناس عرفوا يعدوني من وسط التجمع ده لحد ما دخلت مكان مقفول، وتاني مرة كانت حادثة كبيرة، ربنا خلى واحد ابن حلال يقفلي، وعرف في الآخر أنه ينقذني من وسط الواقعة ويحطني في عربية".

استكملت: "حاولت أصوّت لكن الحادثة كانت أكبر من أني أعرف أتصرف معاها، لدرجة أني في لحظة وقعت على الأرض وكان في أكتر من 100 قدم فوقيا، في اللحظة دي قولت أنا هموت خلاص، الموضوع عدى التحرش، مبحبش أفتكر التفاصيل".

استطردت: "بعد الواقعتين دول في حد حاول يمد إيده عليّا فقدرت أمسك إيده وألطشه بالقلم.. الواحدة في اللحظات دي بتبقى حاسة إنها قليلة الحيلة ونفسها أي حد ينجدها، وأكتر إحساس بيقتل لما عينك تيجي في عين حد وأنتي بتستغيثي وميعبركيش".

يذكر أن آخر أعمال بسمة، حكاية "واللي ما يشتري يتفرج" من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، إخراج عصام نصار، مع النجوم: إيهاب فهمي، محمد علي رزق، وهبة عبدالغني، وندى عادل، وصبري عبدالمنعم وغيرهم.