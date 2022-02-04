ياسمين عبد العزيز تظهر بلامح مختلفة.. هل خضعت للتجميل؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضجة كبيرة أحدثتها النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز بعد نشرها فيديو في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» ظهرت فيه بملامح مختلفة جداً عن شكلها الطبيعي الذي تعود الجمهور على رؤيتها فيه.

وكان التغيير الكبير واضحاً في شكل ياسمين عبد العزيز وخاصة في شفتيها اللتين بدتا كبيرتين وذات خدود منتفخة، حيث إنّ هذا الشكل المختلف رده البعض أنه قد يدلّ أن تكون خَضَعَت لعملية تجميل غيرت من ملامحها كلياً.

هذا الفيديو الذي نشرته ياسمين عبد العزيز أثار الجدل بشكل كبير، إلا أنّ بعض متابعيها رَجّحوا أن تكون ياسمين وضعت «فيلتراً تجميلياً»، ولم تخضع لأيّ عملية تجميل.

وعلق العديد من جمهور ياسمين على شكلها المختلف وظهورها الخير؛ إذ إن منهم من يَظُنّ أنّه مجرد فلتر لتغيير معالم وجهها، وآخرين يظنون أنها أجرت عملية تجميل لأنفها والشفتين.

وكانت ياسمين أصيبت بفيروس كورنا المستجد وذلك بعد إقامتها حفل ليوم ميلادها، وخضعت للعزل المنزلي، كما تعرضت أيضاً لأزمة صحية مؤخراً.

وتأتي إصابة ياسمين عبد العزيز بعد احتفالها منذ عدة أيام بيوم ميلادها في أحد الأماكن العامة برفقة أصدقائها وزوجها أحمد العوضي.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد أصيبت قبل ذلك بفيروس كورونا خلال تصويرها مسلسلها اللي ملوش كبير والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

تمكن عمر كمال من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خلال أغنية «بحبك» بعد طرحها بساعات؛ إذ حَقّقت الأغنية ما يزيد على مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، وتعد الأغنية هدية من الفنان أحمد العوضي إلى زوجته ياسمين عبد العزيز بمناسبة يوم ميلادها.