تيك توك يهدد عرش فيسبوك!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يهدد تطبيق تيكتوك سيطرة فيسبوك على عرش منصات التواصل الاجتماعي، حيث سجل نموا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة بالمقارنة مع نمو فيسبوك وسناب تشات.

واعترف مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بأن تطبيقات مثل تيك توك هي الشكل الأمثل لتطبيقات التواصل الاجتماعي في المستقبل، وذلك بعد تراجع أرباح الربع الرابع من العام الماضي لشركة ميتا مالكة فيسبوك مقابل نمو أرباح تيك توك.

وجاء ذلك بعد إعلان خسارة ميتا 200 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد، لتتجاوز الرقم القياسي الذي حدث في 2018، مما خيب آمال مستثمري ميتا الذين توقعوا نموا في الأرباح، وليس خسارة كبيرة في يوم واحد.

وبحسب تقرير موقع theverge فقد أصبح تيك توك هو التطبيق المفضل لقضاء الوقت ومشاركة القصص اليومية، وزاد رواجا منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد وحتى الآن، وذلك بسبب خوارزمياته المميزة في طريقة عرض مقاطع الفيديو المتنوعة بناء على اهتمامات الشخص، وهو ما جعله يهدد عرش فيسبوك وسناب شات.

وكان سناب شات هو التطبيق الرائد في مشاركة القصص، وتوقع مستثمريه نموًا كبيرًا في مشاركة القصص بعد فترة الإغلاق العالمي أثناء انتشار وباء كوفيد 19، إلا أن المستخدمين فضلوا الذهاب إلى تيك توك.

وأكد إيفان شبيجل، الرئيس التنفيذي لسناب شات، أن المستثمرين لاحظوا انخفاض مستوى مشاهدة قصص الأصدقاء في الفترة الأخيرة، وأنهم سيعملون على ابتكار محتوى جديد يعيد المستخدمين إلى سناب شات من جديد.

ولم يحدد شبيجيل نوع التغييرات التي سيجريها سناب شات للحاق بركب تيك توك، إلا أن بعض الخبراء يتوقعون إجراء تعديل أساسي فيما يتعلق بفتح مقطع الفيديو بملء الشاشة مثل تيك توك، ومساعدة المستخدمين لاكتشاف منشئي محتوى جديد والتفاعل معهم بصورة أكبر وأعمق.