مفاجأة جديدة لجمهور يارا.. هل أنتم مستعدون؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستمر النجمة اللبنانية يارا برفع نسبة حماس جمهورها من خلال أغنيات ألبومها (اللبناني – المصري) الجديد، والذي تصدر أغنياته تباعًا عبر المواقع الموسيقية وقناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”.

وكشفت يارا في الساعات الماضية عن موعد صدور الأغنية الخامسة من ألبوم “مليت”، والتي تحمل اسم “يا هوا”، وذلك يوم الإثنين المقبل في 7 فبراير المقبل.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع هاشتاغ اسم الأغنية المنتظرة “#يا_هوا”، وتبادلوا التعليقات مع يارا، إذ عبّروا عن حماسهم لصدور الأغنية، فأعادت الفنانة بدورها نشر بعضًا من هذه التعليقات على صفحتها في تويتر.

يذكر أن ألبوم يارا الجديد “مليت” يتألف من 8 أغنيات منوعة بين اللبناني والمصري من بينها “مليت”، أولى إصدارات هذا العمل والتي استطاعت أن تحقق أرقامًا ملفتة فور صدورها قبل 3 أشهر. ثم أغنية “بعدك هون” التي حققت أيضًا ارقامًا لافتة، وأغنية “السهرة هتحلو” المصرية بالإضافة إلى أغنية “غازلني زيادي” التي حققت أكثر من مليون مشاهدة في شهر واحد فقط، وأغنية “من ورا قلبي” التي أصدرتها منذ أسبوعين.