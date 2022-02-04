أليشيا كيز للمرة الأولى في العلا السعودية.. وهذه التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ستحيي النجمة العالمية أليشيا كيز حفلة في مدينة العلا السعودية التي ستستضيفها بعنوان “ليلة واحدة فقط” ضمن جولة ترويج ألبومها الجديد “كيز” وذلك يوم 11 شباط الجاري وهي الحفلة الأولى لها في العلا.

وعلّقت كيز في بيان صحافي قائلة: “لا يمكن إنكار جمال العلا الساحر، لطالما كنت أحب اكتشاف الأماكن التي تحتوي على الحضارات القديمة التي اندثرت منذ زمن طويل، ولكنني وجدت في العلا شيئاً آخر، فقد قابلت سيدات أعمال لديهنّ حس قوي لتقديم تجارب ذات معنى، وزرت مدرسة الديرة بحي الجديدة، حيث رأيت استعادة لأساليب الفن التقليدية في المنطقة، كما استشعرت مستقبلاً واعداً لم أكن على علم به من قبل.

وأضافت: “وكفنانة، فإنني أشعر بارتباط وانتماء للطبيعة والناس ولسحر هذه المنطقة المميزة، لقد استمتعت بأداء حفلات “ليلة واحدة فقط” حول العالم وفي مناطق مميزة يجب زيارتها على الأقل لمرة في العمر”.