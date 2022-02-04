عبد المنعم عمايري يكشف عن قصة أول حبّ في حياته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدث النجم عبد المنعم عمايري بجرأة وصراحة عن أول قصة حب عاشها في حياته، والتفاصيل التي لا يزال يتذكرها كأنها حدثت خلال فترة قصيرة.

وأكد في برنامج النجمة المصرية يسرا، أن أول قصة حبّ عاشها كانت عندما كان في الصف السادس الابتدائي، حيث كان مغرماً بمعلمته.

وأشار إلى أن حبه لها في تلك الفترة كان بريئاً، ولم يكن يستطيع التفكير في أي شيء آخر سواها، مشدداً على أنه لا يزال يتذكر رائحتها حتى الآن.

واعترف أيضاً أن أول حب حقيقي في حياته كان بفترة المراهقة، وعندما اعترف حينها لحبيبته بحبه لها، كان بغاية الخجل، وبمجرد أن قال لها كلمة “بحبك” غادر بسبب إحراجه وخوفه من ردّ فعلها ومن طريقة تقبلها للأمر، والأحاسيس المختلفة التي شعر بها.