جورج شلهوب رئيساً جديداً لنقابة الفنانين المحترفين في لبنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتُخب الممثّل جورج شلهوب خلفاً للنقيب جهاد الأطرش ورئيساً لنقابة الفنانين المحترفين في لبنان وذلك في اجتماع انعقد في 3 شباط لانتخاب اعضاء هيئة المكتب و توزيع المهام ورئيس النقابة.

وحضر كل من جهاد الأطرش وجورج شلهوب وطوني كيوان وشادية زيتون دوغان وشكري أنيس فاخوري ومحمد ابراهيم وفادي صبحي سعد وعبده منذر وانطوان الحداد وفاروق رمضان.

وجاءت النتيجة كالتالي: جورج شلهوب رئيسًا وشادية زيتون دوغان نائبًا للرئيس وفادي سعد أمينًا للسر وعبده منذر أمينًا للصندوق وطوني كيوان امينًا للإعلام ومحمد ابراهيم امينًا للثقافة وانطوان الحداد أمينًا للعلاقات العامة، أما شكري أنيس فاخوري وجهاد الأطرش ولبنان خليل وصبحي توفيق وفاروق رمضان اعضاء مستشارون.