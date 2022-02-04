ابن دايفيد بيكهام سيقضي شهر العسل في الفضاء!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن كوكب الأرض لن يكون من ضمن خيارات بروكلين بيكهام لتمضية شهر العسل بعد أن يتزوج في أبريل/نيسان المقبل.

فقد ذكرت مجلة الدايلي مايل البريطانية، أن نجل لاعب كرة القدم المعتزل الشهير دايفيد بيكهام ومصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام وحبيبته نيكولا بيلتز ابنة الملياردير الأميريكي نيلسون بيلتز​ سيمضيان شهر العسل في الفضاء.

والرحلة ستكون عبارة عن هدية من أصدقاء نيكولا وبروكلين، وعلى متن مركبة تابعة لشركة “فيرجن جالاكتيك”، بكلفة تصل إلى 400 ألف جنيه استرليني وتحمل على متنها 6 ركاب.

يذكر أن ​بروكلين بيكهام ​كان قد حدد تاريخ زواجه من نيكولا بيلتز ​ في 9 نيسان/ أبريل 2022 المقبل.

مراسم وحفل الزواج ستقام في منزل عائلة نيكولا بيلتز، نيلسون وكلوديا، أي في القصر المطل على الشاطئ في فلوريدا، ويفوق ثمنه الـ76 مليون جنيه إسترليني.