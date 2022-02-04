شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داوود يصور فيلمه الجديد "هيصة" بعد شهر رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المخرج عثمان أبو لبن بدء تصوير فيلمه الجديد "هيصة" الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد داوود، بعد عيد الفطر المقبل، وذلك بسبب انشغال أبطال العمل بتصوير مسلسلاتهم الجديدة المقرر عرضها فى شهر رمضان المقبل، إضافة إلى أنه مازال يجرى اختيار باقى الفنانين المشاركين فى الفيلم، خاصة الفنانة التى تقدم دور البطولة النسائية.

فيلم "هيصة" تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن، وبطولة أحمد داود، محمد سلام، أمير المصري، حسن أبو الروس وعدد آخر من الفنانين جاى التعاقد معهم، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى ميوزيكال حول أحمد داود الذى يجسد شخصية لاعب كرة قدم إسمه فيجو، ويواجه العديد من التحديات في حياته سواء مع فريقه أو مع أصدقائه.

ويصور بطل الفيلم أحمد داود حالياً مسلسل "suits - سوتس" وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي العالمي الشهير Suits وسيناريو وحوار محمد حفظى وياسر عبد المجيد وإخراج مريم أحمدى، وبطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، محمد شاهين، تارا عماد، مصطفى درويش وعدد من آخر من الفنانين.

أما المخرج عثمان أبو لبن فيعرض له حالياً فى السينمات فيلم "الكاهن" بطولة اياد نصار، غادة عادل، محمود حميدة، حسين فهمى، فتحى عبد الوهاب، جمال سليمان، كما قارب على الانتهاء من تصوير فيلم "بضع ساعات في يوم ما" المأخوذ عن رواية للكاتب محمد طادق، وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، مى عمر، أحمد السعدنى، مايان السيد، محمد الشرنوبى، أسماء جلال.