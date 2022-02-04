شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى من كواليس "البحث عن علا": كان ممتعا وأتمنى نجاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان خالد النبوى متابعيه وجمهوره بمجموعة صور من كواليس مشاركته فى مسلسل "البحث عن علا"، الذى طرح أمس على منصة نيتفلكس، من 6 حلقات تصل مدتها إلى 45 دقيقة، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام.

وظهر النبوى بجوار النجمة التونسية هند صبرى، فى كواليس المسلسل، وكتب على البوست "طارق ذهنى ضيف علا عبد الصبور فى البحث عن علا، كان ممتعا أن أكون جزءا من البحث عن علا وأتمنى النجاح لكل صناع العمل".



هند صبري والنبوي



النبوي فى البحث عن علا

مسلسل البحث عن علا يناقش مواضيع مهمة ومتنوعة مثل علاقات الآباء والأبناء، والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات، ويضم المسلسل نخبة من كبار الفنانين مثل: سوسن بدر، وهاني عادل، وندى موسى، ومحمود الليثي ولطيفة فهمي، وداليا شوقي، وياسمينا العبد، وأيسل رمزي، وعمر شريف وكذلك قائمة من ضيوف الشرف تضم نخبة من النجوم الكبار والأسماء اللامعة من ضمنهم خالد النبوي وفتحي عبد الوهاب.

يذكر أن مسلسل "البحث عن علا" سيبدأ عرضه بداية من اليوم 3 فبراير، ويشهد عودة الشخصية المحبوبة علا عبد الصبور التى تلعب دورها النجمة هند صبرى، حيث تواجه "علا" تحديات مختلفة خلال المرحلة الجديدة من حياتها وتكتشف حقائق ومفاجآت لم تكن تعلم بوجودها.



خالد النبوي وهند صبري

المسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال ومن إخراج هادى الباجورى.

كما يظهر الفنان فتحى عبد الوهاب ضيف شرف خلال حلقات مسلسل "البحث عن علا"، للنجمة هند صبرى، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف الآخرين منهم الفنانة يسرا، والفنانة شيرين رضا، والفنان خالد النبوى.