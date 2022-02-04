شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز ومحمد لطفى وصبرى فواز يقدمون واجب العزاء فى والدة محمد جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الفنان أحمد عز إلى مسجد الحامدية الشاذلية لتقديم واجب العزاء فى والدة الفنان محمد جمعة، التى وافتها المنية يوم الاثنين الماضى، كما حضر كل من الفنان صبرى فواز ومحمد لطفى وأحمد صيام ودنيا عبد العزيز وحسام فارس.

وكان قد حرص كل من الفنان طارق لطفى وأشرف زكى وأحمد فتحى وفتوح أحمد وأحمد الدمرداش على تقديم واجب العزاء فى والدة عزاء والدة الفنان محمد جمعة.

وكان قد أعلن الفنان محمد جمعة مؤخراً، وفاة والدته حيث كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" "إنا لله وإنا إليه راجعون ماتت من كنت أرحم بها.. أمى فى ذمة الله نسألكم الدعاء".