شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز ومحمد لطفى وصبرى فواز يقدمون واجب العزاء فى والدة محمد جمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصل الفنان أحمد عز إلى مسجد الحامدية الشاذلية لتقديم واجب العزاء فى والدة الفنان محمد جمعة، التى وافتها المنية يوم الاثنين الماضى، كما حضر كل من الفنان صبرى فواز ومحمد لطفى وأحمد صيام ودنيا عبد العزيز وحسام فارس.
وكان قد حرص كل من الفنان طارق لطفى وأشرف زكى وأحمد فتحى وفتوح أحمد وأحمد الدمرداش على تقديم واجب العزاء فى والدة عزاء والدة الفنان محمد جمعة.
وكان قد أعلن الفنان محمد جمعة مؤخراً، وفاة والدته حيث كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" "إنا لله وإنا إليه راجعون ماتت من كنت أرحم بها.. أمى فى ذمة الله نسألكم الدعاء".
ويعيش محمد جمعة حالة من النشاط الفني على المستوى السينمائى، حيث يشارك في بطولة 3 أفلام معروضة حالياً في السينمات هى "الجريمة" بطولة أحمد عز، منة شلبى، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولي، محمد الشرنوبى، ، نبيل عيسى، ميرنا نور الدين، حجاج عبد العظيم، محمد أبو داود، وإخراج وتأليف شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمين جمال، محمد محرز، وفيلم "تماسيح النيل" يشارك فى بطولته مصطفى خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوى، كريم عفيفى، ويزو، هنادى مهنى، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطرابيلسى، بدرية طلبة، لما كتكت وإخراج سامح عبد العزيز، إضافة إلى فيلم "قمر 14" للمخرج هادى الباجورى والذى يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين.
ويعرض لمحمد جمعة أيضاً مسلسل "القاتل الذى أحبنى" على إحدى المنصات العربية، من تأليف صلاح عربى، وإخراج عمروعابدين، وبطولة هانى رمزى، سهير رمزى، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، عمرو صحصاح، رانيا منصور، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، عبير منير، هبة الهوارى وعدد آخر من الفنانين.