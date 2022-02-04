شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة فى اليوم العامى للسرطان: الله يحفظكم جميع ويعافى قلوبنا لتتعافى أجسادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة السورية أصالة نصرى، على إحياء اليوم العالمى للسرطان، حيث نشرت صورة للعلامة الشهيرة لمحاربة المرض الخبيث عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وكتبت "أخد منّا هالوحش ناس قراب حبايب وأصحاب، الله يحفظ حبايبنا ويبعده عنّ كلّ الطيبين ويعافى كلّ إنسان ربّ العالمين امتحنه فيه، وأنا من النّاس اللى بتصدّق بأنه نتيجة قهر ووجع مكبوت".

وأضافت أصالة في البوست قائلة "واحتياطا إذا زعلتم فضفضوا النّاس كلّها عندا من القهر أشكال وما حدا خالى من الوجع، عبّروا لا تتركوا الجرح مقفول، ولا تتطلّعوا على ناس قلال ممكن يتنمّروا، الله يحفظكم جميع ويعافي قلوبنا لتتعافى أجسادنا، الله يرحم صديقتي الحبيبة آخر ضحايا هالوحش ويرحم كلّ حبايبنا اللي تركونا بسببه أو بسبب غير، ويا رب يجي اليوم اللي حبّة دوا بتشفي منّه".



بوست اصالة نصري

ووثقت كاميرات المصورين لحظة رومانسية بين النجمة السورية أصالة نصرى، وزوجها العراقى فائق حسن، والتى جاءت عبارة عن قبلة بينهما على السجادة الحمراء فى حفل توزيع جوائز صناع الترفيه فى العاصمة السعودية الرياض.

وسرعان ما لقي الفيديو تفاعلا كبيرا من قبل جمهور أصالة، الذى تداوله بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.