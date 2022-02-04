شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفى وأشرف زكى وأحمد فتحى أول الحاضرين فى عزاء والدة محمد جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد منذ قليل على عزاء والدة الفنان محمد جمعة الذي يقام داخل مسجد الحامدية الشاذلية، كل من، الفنان طارق لطفي وأحمد فتحي وأشرف زكي وفتوح أحمد وأحمد الدمرداش.

وكان قد أعلن الفنان محمد جمعة مؤخراً، وفاة والدته حيث كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": إنا لله وإنا إليه راجعون ماتت من كنت أرحم بها أمي في ذمة الله نسألكم الدعاء".

ويعيش محمد جمعة حالة من النشاط الفني على المستوى السينمائى حيث يشارك في بطولة 3 أفلام معروضة حالياً في السينمات هم "الجريمة" بطولة أحمد عز، منة شلبى، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولي، محمد الشرنوبى، ، نبيل عيسى، ميرنا نور الدين، حجاج عبد العظيم، محمد أبو داود، وإخراج وتأليف شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمين جمال، محمد محرز.

كما يعرض له أيضًا فيلم "تماسيح النيل" يشارك فى بطولته مصطفى خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوى، كريم عفيفى، ويزو، هنادى مهنى، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطرابيلسى، بدرية طلبة، لما كتكت وإخراج سامح عبد العزيز، إضافة إلى فيلم "قمر 14" للمخرج هادى الباجورى والذى يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين.

ويعرض لمحمد جمعة أيضاً مسلسل "القاتل الذى أحبنى" على احدى المنصات العربية، والعمل من تأليف صلاح عربى، وإخراج عمروعابدين، وبطولة هانى رمزى، سهير رمزى، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، عمرو صحصاح، رانيا منصور، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، عبير منير، هبة الهوارى وعدد آخر من الفنانين.