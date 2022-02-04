شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور زوجة رشدى الشامى فى مسلسل "أزمة منتصف العمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الفنانة ريهام عبد الغفور تصوير أول مشاهدها فى مسلسل "أزمة منتصف العمر" المكون من 15 حلقة، غداً السبت، فى العاصمة اللبنانية بيروت، وتجسد ريهام خلال الأحداث دور ربة منزل متزوجة من رشدى الشامى ولديها ابنة وهى رنا رئيس، والعمل تأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل ويشارك فى بطولته كريم فهمى وعمر السعيد ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وتعيش ريهام عبد الغفور حالة من النشاط على مستوى دراما المنصات إذ تشارك فى أكثر من مسلسل للعرض على إحدى المنصات الرقمية، الأول هو "الغرفة 207" المأخوذ عن مجموعة قصصية للكاتب أحمد خالد توفيق، والذي تدور أحداثه في 10 حلقات، وسيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، ويخرجه محمد بكير.

كما تقدم ريهام عبد الغفور مسلسل آخر بعنوان "قانون العمل" من 10 حلقات تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف، ويشارك في بطولته اياد نصار، اسلام إبراهيم، ثراء جبيل، وإخراج مريم أبو عوف وكذلك كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل "منعطف خطر" المكون من 15 حلقة وبطولة باسل خياط ومحمد علاء وإخراج السدير مسعود.

وكان آخر أعمال ريهام عبد الغفور فى الدراما، مسلسل "قصر النيل" من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعي، وبطولة دينا الشربيني، عمر السعيد، أحمد مجدي، سامي مغاوري، محمد حاتم، ناردين فرج، نبيل عيسي، صلاح عبد الله، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، مريم الخشت، صبري فواز، محمود البزاوي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعى.