شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد آدم وأشرف سيف ينعيان جلال الشرقاوى: نسيانك صعب جدا أستاذنا الغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أحمد آدم والفنان أشرف سيف على تقديم العزاء لأسرة الفنان القدير والمخرج المسرحى الكبير جلال الشرقاوى الذى وافته المنية صباح اليوم الجمعة، متأثرا بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدين أن رحيله ووفاته صعب للغاية.

وكتب آدم، عبر حسابه على فيس بوك: "استيقظت على فاجعة رحيلك، وداعا أستاذى وأبى وأخى وصديقى الحبيب لقلبى الدكتور جلال الشرقاوى، صعب جدا رحيلك وصعب جدا نسيانك، إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائى لتامر وعبير والسيدة محسنة".





فيما كتب الفنان أشرف سيف، عبر حسابه على فيس بوك: "رحل أستاذى الغالى عملاق المسرح جلال الشرقاوى، الأحزان تتوالى، إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته".



أشرف سيف

ويعد الفنان جلال الشرقاوى واحدًا من كبار القامات الفنية فى مصر والوطن العربي، فهو صاحب مدرسة خاصة فى المسرح سواء بالتمثيل أو الإخراج، وقدم خلال مشواره الفنى الذى بدأه منذ ستينيات القرن الماضى العديد من الأعمال الفنية التى جمعته بكبار الفنانين كما كان له دور كبير فى اكتشاف عدد من النجوم.

وخلال مشواره الفنى شارك جلال الشرقاوى فى العديد من الأفلام السينمائية مع كبار الفنانين والمخرجين، فشارك الزعيم عادل إمام فى فيلمى "أمهات فى المنفى، خلى بالك من عقلك"، والعديد من الأفلام الأخرى، إلا أنه خاض تجربة الإخراج السينمائى فى عدد من الأفلام.