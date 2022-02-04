موتها غيرني الى الأبد… ماذا قالت والدة ملكة جمال أميركا عن ابنتها؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 فبراير 2022 04:10 مساءً - منذ 39 دقيقة

تكلمت والدة ملكة جمال الولايات المتحدة السابقة التي انتحرت منذ ايام عن الحادثة وقالت إنها لم تختبر يوما مثل هذا الوجع وان وفاة ابنتها قد غيرها للأبد.

“تشيسلي كريست ” ٣٠عاما وملكة جمال سابقة توفيت بعدما قفزت من منزلها في احد المباني وفق ما افادت الشرطة.

وقالت الأم في احدى المقابلات ان ابنتها كانت تدير جانبين من حياتها عاما وخاصا. وفي حياتها الخاصة كانت تعاني اكتئابا شديدا أخفته عن الجميع حتى عنها الى ان اكتشفت ذلك قبل فترة من وفاتها.

حياتها على هذه الأرض كانت قصيرة الا انها كانت مليئة بالذكريات الجميلة. سنشتاق لها، لكلماتها وحكمتها وحسها الفكاهي. تضيف الأم كانت شيسلى عنصرا اساسيا في حياتنا ما سيجعل غيابها اكثر ايلاما؟

وكانت وفاة الشابة الاميركية قد اثارت ضجة كبيرة حول العالم بعدما تعاطف الجميع معها بسبب المعاناة التي مرت بها والتي دفعتها الى القاء نفسها من احد المباني في واشنطن.

واعترف الأب أن ابنته كانت “حزينة” نتيجة “التفكك الأسري”، وفق ما أفادت صحيفة “ميرور” البريطانية الأربعاء. كما أكد رودني كريست (62 سنة) لصحيفة “نيويورك بوست” الأميركية أن تشيسلي لم تتعاط المخدرات ولم تتناول الكحول.

وأضاف: “أعتقد أن الأمر كان له علاقة كبيرة بالتفكك الأسري، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن نتمكن من التحدث أكثر”، مشدداً على أنها كانت حزينة.

يشار إلى أن رودني كريست وهو لاعب كمال أجسام بولندي أميركي سابق، ووالدة تشيسلي، أبريل سيمبكينز، وهي مديرة تنفيذية للموارد البشرية، انفصلا عندما كانت طفلة.