زينة مكي: “شتي يا بيروت” ترك بصمة خاصة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 فبراير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

بعد النجاح الذي حصدته زينة مكّي من خلال مسلسل “شتي يا بيروت”، وجسّدت فيه دور “نور” وترك لها بصمة خاصة عند متابعي المسلسل حسب قولها، استحقت ان تكون نجمة غلاف Marie Claire العالمية لشهر شباط، وذلك بالتعاون مع دار الأزياء العالمي Louis Vuitton.

وتستعدّ مكّي حالياً للمشاركة في أعمال درامية ضخمة سترى النور قريباً.

من جهة أخرى، تحدثت زينة في المقابلة التي أجرتها مع المجلة عن الجانب العاطفي منها وخاصة عن كل ما يتعلق بحب الذات وكيفية تخطي الصعاب والاستمرار في الحياة دون الرجوع الى الماضي.

يذكر أن زينة ما زالت تحصد نجاح دور “نور” الذي أبدعت في تأديته في مسلسل “شتي يا بيروت” حيث تركت بصمتها الخاصة في عالم الدراما كالمعتاد. وهي تقوم حالياً بنشاط عملي حافل، فقد حضرت مؤخرا حفل توزيع جوائز Joy Awards في السعودية، وتستعد اليوم للمشاركة بعدة مهرجانات وأعمال درامية ضخمة ستبصر النور قريباً.