شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تروج لحفلها فى الأوبرا بمناسبة عيد الحب: ليلة استثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت المغنية كارول سماحة لحفلها المقبل فى عيد الحب، والذى من المفترض إقامته فى مصر، وتحديداً بدار الأوبرا المصرية، بالتزامن مع عيد الحب، حيث تحيى حفلها بعد هذه المناسبة الرومانسية بيومين، حيث نشرت كارول البوستر الدعائى للحفل عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت فى تعليقها عليه "سعيدة جدا بغنائى ليلة عيد الحب فى دار الأوبرا المصرية، بوعدكم بليلة استثنائية يوم الأربعاء 16 فبراير، المسرح الكبير، الأوركسترا بقيادة المايسترو محمد الموجى".



كارول سماحة

على جانب آخر قالت الفنانة كارول سماحة فى تصريحات تليفزيونية - فى وقت سابق - إنها عانت نفسياً بسبب مسلسل "الشحرورة"، والتى جسدت من خلاله السيرة الذاتية للنجمة الكبيرة الراحلة صباح، موضحة أنها مرت بظروف صعبة أثناء التصوير، لذلك قررت الابتعاد فترة عن التمثيل بعد هذا العمل مباشرة.

وتابعت كارول سماحة خلال لقائها أن مسلسل "الشحرورة" تم تصويره أيام الثورات العربية، لافتة إلى أن أول يوم تصوير فى مصر كان يوم 25 يناير 2011 مع بدء الثورة المصرية، وقرر صناع العمل نقل التصوير إلى سوريا وسافرنا في مارس وبدأت الثورة هناك، لذلك عانى المسلسل كثيرا خلال فترة تصويره.

يذكر أن كارول سماحة طرحت أغنيتها الجديدة "فوضى"، الأربعاء الماضى على يوتيوب والأغنية كلمات وألحان الفنان اللبنانى سليم عساف، ويقول مطلعها: "‏فوضى فوضى حواليا.. ‏عالم منا طبيعية.. ‏كلو مفكرلى حالو.. ‏أقوى حدا بالبشرية".