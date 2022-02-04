رحمة رياض تتألق بحفل جماهيري ناجح في موسم الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت النجمة العراقية رحمة رياض حفلًا فنيًا ناجحًا في موسم الرياض يوم أمس الخميس 3 فبراير وتحديداً في مسرح “أبو بكر سالم” حيث أطلت ببدلة نسائية من اللونين الزهر والفوشيا بتصميم بسيط ومميز.

وقدمت رحمة كالعادة أجمل الأغنيات الخاصة مثل “الكوكب” و”ماكو مني” وغيرها، وأغنيات عراقية قديمة أيضًا، لاقت تفاعلاً كبيرًا من الجمهور الذي قاطعها في أكثر من أغنية وشاركها في تقديمها بتفاعل قل نظيره وبصوت واحد.

وأعربت رحمة عن سعادتها بوجودها مع جمهورها في السعودية، وانتشرت بين معجبيها على مواقع التواصل الإجتماعي صورًا ومقاطع مصوّرة من السهرة، فتصدّر هاشتاغ “#رحمة_رياض_موسم_الرياض” قائمة العبارات الأكثر تداولًا في السعودية.

الجدير ذكره أن رحمة رياض حصدت جائزة “الموريكس دور” عن فئة أفضل نجمة غناء عربية عراقية للعام ٢٠٢١، وتحقق أغنيتها الجديدة “الكوكب” نجاحًا كبيرًا وأكثر من 99 مليون مشاهدة بعد شهرين فقط على صدورها.