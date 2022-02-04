وائل كفوري بنجاح جديد في الرياض.. ترند يكتسح تويتر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر النجم اللبناني ​وائل كفوري​ التراند على موقع “تويتر” بعد إحيائه حفله الغنائي الثالث لهذا العام ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

وتميّزت ليلة 3 فبراير في موسم الرياض بأجواء رومانسيّة بامتياز مع وائل كفوري، فأضاء ملك الرومانسية مسرح “أبو بكر سالم” الذي شهد تفاعلاً جماهيرياً كبيرًا، وألهب وائل شوق وحنين الجمهور.

جمهور وائل كفوري استقبله بالتهليل وغنّى معه حتى ساعات الفجر الأولى. قدّم وائل خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته، فاتتح الأمسية بأغنية “غربوك” وتوجه للجمهور السعودي بموال “يا مملكة” ليغني بعدها أغنية “عمري كلو” وعدد كبير من أجمل أغنياته التي حفظوا كلماتها عن ظهر غيب، تمامًا كما لو أنّهم كورال يشاركه بحفلاته كافّة.

يذكر أن وائل كفوري كان قد أحيا حفلين غنائيين في موسم الرياض الأوّل في 10 ديسمبر الماضي على مسرح “محمد عبده” والثاني ضمن أمسيات “ميدل بيست” في 18 ديسمبر وشهد الحفلين حضورًا جماهيريًا كبيرًا من محبّيه في المملكة العربية السعودية.

على صعيد آخر، احتفل وائل كفوري مؤخرًا بتخطي أغنيته الجديدة “البنت القوية” حاجز 100 مليون مشاهدة بعد 6 أشهر فقط من صدورها على قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.