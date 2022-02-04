شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين تكشف آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ميرهان حسين آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا يوم الخميس الماضى، مشيرة لـ"الخليج 365" أنها تشعر بتحسن كبير وبدأت الأعراض تتلاشى بعدما عانت من ارتفاع درجات الحرارة وكحة، لافتة إلى أنها مازالت ملتزمة بالعزل المنزلى واتباع ببروتوكل العلاج، قبل عمل مسحة جديدة هذا الأسبوع.

وأشارت ميرهان حسين إلى أنها يتبقى لها عدد قليل من المشاهد فى مسلسل "نقل عام" مع النجم محمود حميدة والذى يتم عرضه حالياً على قناة ON، موضحة أنها سعيدة بردود الأفعال التى تلقتها عن الحلقات الأولى التى عرضت على مدار الأسبوع الماضى، مؤكدة أن كواليس العمل كانت رائعة ومليئة بالدراما الاجتماعية.

واعتذرت ميرهان حسين عن المشاركة فى مسرحية "كازانوفا" بسبب إصابتها بفيروس كورنا، بعدما أجرت بروفاتها على مدار الفترة الماضية، خاصة أن سفر الأبطال إلى السعودية للعرض هناك كان بعد يوم واحد من إصابتها والعرض بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، حمدي المرغني، هالة فاخر، بدرية طلبة وسليمان عيد، تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

ويعرض لميرهان حسين حالياً مسلسل "نقل عام" على قناة ONبطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، هايدى رفعت، أميرة أديب، وإخراج عادل أديب.

وشاركت ميرهان حسين مؤخرًا في بطولة مسلسل "أنا وهى" الذى عرض قناة CBC، تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين.