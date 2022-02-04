شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تدعو للطفل المغربى ريان: "اللهم نجه كما نجيت يوسف من البئر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة نبيلة عبيد على الدعاء للطفل المغربى ريان، خلال حسابها على موقع إنستجرام، وكتبت "اللهم نجي ريان كما نجيت يوسف من البئر، وذا النون من بطن الحوت.. قلوبنا مع المغرب الحبيب وعائلة ريان الطفل الذى خطف القلوب.. يا رب نجيه.. بحق يوم الجمعة".

من ناحية أخرى، ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها اليوم أن عمليات الحفر وصلت إلى العمق المطلوب فى موازة مكان الطفل المغربى ريان.



نبيلة عبيد على انستجرام

وفى وقت سابق ذكرت القناة أن الحشود حول البئر العالق به الطفل "ريان" انخفضت للسماح بأعمال الإنقاذ، موضحة أن خبراء مغاربة يحاولون مسح الموقع للحصول على أدلة مادية لمكان الطفل "ريان".

وأضافت قناة العربية أن هناك مشاورات فى خلية الأزمة المغربية حول مواصلة عمليات إنقاذ الطفل "ريان"، لافتة إلى أن الحشود تبتعد عن البئر للسماح بأعمال الإنقاذ.

وأوضحت القناة أن خبراء مغاربة يحاولون تحديد موقع الطفل "ريان" بدقة داخل البئر، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحديد عدد الساعات المتبقية لعملية إنقاذ الطفل "ريان".

وقالت مراسل العربية: خلية أزمة مغربية تراقب على مدار الساعة حالة الطفل "ريان"، فيما طالبت السلطات المغربية المواطنين بالانسحاب من موقع البئر العالق به "ريان" لتسهيل عملية الإنقاذ، ولفتت قناة العربية، إلى أن هناك مشاورات ميدانية لاتخاذ قرار حول كيفية مواصلة عملية إنقاذ الطفل "ريان".