شكرا لقرائتكم خبر عن المهن التمثيلية تصدر بيانا بشأن محمد صبحى وهيئة الترفيه.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا توضيحيا بشأن الفنان محمد صبحى وهيئة الترفيه السعودية، قالت خلاله: "تابعت نقابة المهن التمثيلية بكل إعجاب التطور الهائل فى الحياة الفنية والثقافية فى المملكة العربية السعودية الشقيقة وما له من أثر كبير فى خدمة الإبداع والفن العربى، وفى إطار المتابعة تلاحظ لنا فى الأيام القليلة الماضية وجود تصريحات بدأت من الفنان محمد صبحى عضو النقابة، وتلاها ردود أفعال بعضها كانت غاضبة من بعض الأشقاء وإذ يهم النقابة أن تؤكد:

أولا: الفنان محمد صبحى قيمة فنية كبيرة وأعماله جزء مهم من تاريخ الإبداع المصرى ولا يمكن المساس بقيمته.

ثانيا: كل هيئة ثقافية إبداعية ترفيهية فى أى دولة شقيقة وهى تضع سياساتها أو مسمياتها، فهو أمر يجب احترامه من الجميع ولا يجب أن يكون هناك أى تدخل فى هذا الشأن.

ثالثا: التقدير الذى يلقاه ويلمسه الفنانون المصريون فى بلدهم الثانى المملكة العربية السعودية أمر يدل على رقى وتقدير للفن والفنانين المصريين، وهو مقدر جدا من النقابة.



بيان النقابة

وشارك، منذ قليل، نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى فى تشييع جثمان الفنانة الكبيرة عايدة عبد العزيز من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.