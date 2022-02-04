شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان جلال الشرقاوى لمثواه الأخير ودفنه بمقابر كلية البنات بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت، منذ قليل، صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل جلال الشرقاوى بمسجد مسجد مصطفى محمود بالمهندسين وسط حضور عدد من الفنانين وأسرة الفنان الراحل، ومن المقرر دفن الجثمان بمقابر كلية البنات فى مصر الجديدة. وحرص على المشاركة فى تشييع جنازة المخرج جلال الشرقاوى، الفنان ياسر جلال، محمد رياض، أحمد شاكر عبد اللطيف، مجدى فكرى، المخرج سامح بسيونى والفنانة ياسمينا المصرى والفنان عصام الشويخ وعدد من قيادات المسرح المصرى، وشهدت الجنازة انهيار زوجة الراحل وابنه وابنته.

ورحل جلال الشرقاوى عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 86 عاماً، إثر إصابته بفيروس كورونا حيث أصيب يوم 24 يناير الماضى وتم نقله إلى المستشفى وتدهورت حالته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة

ويعد الفنان جلال الشرقاوى، واحدًا من كبار القامات الفنية فى مصر والوطن العربى، فهو صاحب مدرسة خاصة فى المسرح سواء بالتمثيل أو الإخراج، وقدم خلال مشواره الفنى الذى بدأه منذ ستينيات القرن الماضى العديد من الأعمال الفنية التى جمعته بكبار الفنانين كما كان له دور كبير في اكتشاف عدد من النجوم.

وخلال مشواره الفنى شارك جلال الشرقاوى فى العديد من الأفلام السينمائية مع كبار الفنانين والمخرجين، فشارك الزعيم عادل إمام فى فيلمى "أمهات فى المنفى، خلى بالك من عقلك"، والعديد من الأفلام الأخرى، إلا أنه خاض تجربة الإخراج السينمائي في عدد من الأفلام.