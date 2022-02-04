ياسر جلال وأحمد شاكر عبد اللطيف يحضران جنازة المخرج جلال الشرقاوى.. صور

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم ياسر جلال على حضور جنازة المخرج الكبير جلال الشرقاوى التى تقام فى مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، حيث وصل ياسر جلال منذ قليل إلى المسجد استعداداً لتأدية صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الجمعة، وحرص على التواجد لحضور تشييع الجنازة الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، والمخرج سامح بسيونى والفنانة ياسمينا المصرى والفنان عصام الشويخ وعدد من قيادات المسرح المصرى إضافة إلى أفراد عائلة الراحل وعلى رأسهم زوجته التى انهارت بمجرد وصولها إلى المسجد.

ورحل جلال الشرقاوى عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز 87 عاماً، إثر إصابته بفيروس كورونا حيث أصيب يوم 24 يناير الماضى وتم نقله إلى المستشفى وتدهورت حالته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ويعد الفنان جلال الشرقاوي، واحدًا من كبار القامات الفنية في مصر والوطن العربي، فهو صاحب مدرسة خاصة في المسرح سواء بالتمثيل أو الإخراج، وقدم خلال مشواره الفنى الذى بدأه منذ ستينيات القرن الماضى العديد من الأعمال الفنية التى جمعته بكبار الفنانين كما كان له دور كبير في اكتشاف عدد من النجوم.