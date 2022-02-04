شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى وسيمون ولقاء سويدان ودنيا عبد العزيز ينعين جلال الشرقاوى بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من الفنانين على نعى المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوى الذى توفى متأثراً بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، حيث نشرت الفنانة بشرى صورته عبر حسابها على موقع إنستجرام، وكتبت فى تعليقها عليها "إنا لله وإنا إليه راجعون.. قامة فنية كبيرة الأستاذ الكبير جلال الشرقاوى .. قدم العديد من الفنانين وكان لى الحظ أن يكون من المؤمنين بى منذ بداياتى.. يرحل عنا تاركا رصيدا محترما من الإسهام الفنى .. العزاء للعائلة .. ربنا يرحمه و يسكنه فسيح جناته".



بشرى

في حين، نعته الفنانة سيمون قائلة "البقاء لله الفنان المخرج جلال الشرقاوي، الله يرحمه"، أما الفنانة لقاء سويدان، كتبت فى تدوينة: "أستاذى العزيز جلال الشرقاوي في ذمة الله أسألكم الدعاء، اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التى انتقلت إلى جوارك واغفرلهم ووسع لهم بقبورهم واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلبنا بعدهم، اللهم في يوم الجمعة ارحم من ضمة التراب واشفى من أنهكه الوجع وأغث من أثقلة الهم واهدى من غرت الدنيا، اللهم فى يوم الجمعة اسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوه صادقة اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ماصاروا إليه تحت التراب وحدنا".



دنيا عبد العزيز وجلال الشرقاوى

وأضافت مستكملة الدعاء له "اللهم فى يوم الجمعة اذق جلال الجنة ونعيمها والفردوس، اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين، هو وأخي أحمد وجميع موتانا".



لقاء سويدان

كما كتبت الفنانة دنيا عبد العزيز فى تعليقها على خبر وفاة جلال الشرقاوى "الأستاذ الكبير جلال الشرقاوي في ذمة الله ، إنا لله وإنا اليه راجعون".